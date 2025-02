Mãe adotiva viu os gêmeos boiando na piscina e, com a ajuda da filha, tirou as vítimas da água - Reprodução/internet

Publicado 10/02/2025 19:52

Dois irmãos gêmeos de apenas um ano morreram afogados em uma piscina no município de Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais. As crianças chegaram a receber os primeiros socorros no local, mas não resistiram, segundo informações do jornal Tribuna de Minas. O caso aconteceu no último sábado, 8.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pelo portal, a mãe adotiva dos irmãos, de 37 anos, relatou à Polícia Militar (PM) que estava no quarto no momento do acidente. Ela afirmou que, inicialmente, as vítimas estavam dormindo na sala junto de sua filha biológica mais velha, de 17 anos, enquanto seu outro filho biológico, de 6 anos, estava assistindo televisão no sofá e foi no quarto pedir leite.



Depois de preparar o leite, a mãe percebeu a ausência das crianças e viu que uma das portas da cozinha, que dá acesso à área externa da casa, estava encostada. Ao procurar pelos meninos, a mulher viu os gêmeos boiando na piscina e, com a ajuda da filha mais velha, tirou as vítimas da água.

Elas tentaram fazer massagem cardíaca até a chegada do resgate. Os socorristas realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, mas sem sucesso.

O Tribuna de Minas afirma que a suspeita é que os gêmeos tenham conseguido passar pela porta da cozinha, integrada à sala onde dormiam, tendo acesso à piscina.

A Polícia Civil também informou que o caso está sendo investigado e que o delegado responsável abriu um inquérito. Diligências foram realizadas e exames periciais solicitados. As apurações continuam.