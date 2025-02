Wellington Dias já assumiu a presidência do Conselho da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/02/2025 15:25

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito presidente do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nesta terça-feira, 11. A eleição ocorreu na sede do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), em Roma, Itália, durante a primeira reunião do Conselho, que formalizou sua composição e instaurou as presidências e vice-presidências, bem como aprovou suas regras de funcionamento. Dias terá como suplentes os diplomatas brasileiros Audo Araújo Faleiro e Saulo Ceolin.

O Conselho, a ser presidido por Wellington Dias, é composto por representantes seniores de países, instituições financeiras e organizações internacionais que desempenham papéis estratégicos na implementação de programas relacionados à segurança alimentar e ao combate à pobreza. Dias terá a missão de promover um debate estratégico entre os países e órgãos membros sobre ações imediatas a serem tomadas para criar melhores condições de funcionamento da Aliança.

Ele deverá, também, acelerar o planejamento das primeiras operações de implementação concreta em nível nacional como mobilização de recursos financeiros, promoção de parcerias intersetoriais e remoção de barreiras para implementação de políticas.

Presidência do Conselho

Já sob sua presidência, o ministro brasileiro iniciou a discussão sobre as prioridades estratégicas para 2025 e submeteu ao grupo a aprovação da realização da primeira Cúpula Contra a Fome e a Pobreza no Catar, em novembro de 2025, paralela à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, realizada pela ONU. Ele propôs ainda a instituição de um programa de Embaixadores da Boa Vontade da Aliança.

Para Dias, a criação do Conselho de Campeões representa um marco importante na operacionalização da Aliança, reunindo líderes globais para impulsionar parcerias concretas e ações orientadas para resultados. Ele explica que uma equipe multidisciplinar (Mecanismo de Apoio) vai trabalhar com funcionários em Roma, Brasília, Washington DC, Adis Abeba e Bangkok para facilitar o desenvolvimento de parcerias específicas para cada país que demandar apoio.

“O foco é no país, implementando programas dentro de seu plano, escolhidos na cesta de políticas públicas da Aliança”, informou. “O papel principal dos Campeões da Aliança Global será impulsionar países, instituições e organizações, inclusive as suas próprias, a manter o apoio, o compromisso e a implementação das metas estabelecidas pela Aliança Global”, destacou, ao frisar que ações brasileiras como o Cadastro Único e o Bolsa Família servirão de exemplo para outros países.