Stella Lima sofreu queimaduras após o celular que estava no bolso da calça explodirReprodução/TV Globo

Stella Lima, jovem que sofreu queimaduras após o celular que estava no bolso da calça explodir, falou nesta quarta-feira (12) sobre o momento de desespero que viveu quando percebeu as chamas. No programa Encontro, da TV Globo, ela contou que a sua primeira reação foi sair correndo, mas a capinha grudou na mão e provocou os ferimentos. O caso aconteceu em Anápolis, interior de Goiás.

"Inicialmente, eu vi a chama subindo e pegando no meu cabelo e eu senti aquele calor. Minha primeira reação foi sair correndo, achei que não fosse comigo. Daí, nesse momento, eu notei que era meu celular", disse.



"Eu saí desesperadamente para o interior da loja para desabotoar a calça, para tirar o celular do bolso e nesse movimento de puxar, a capinha grudou na mão e fez isso no braço", acrescentou, mostrando o braço com faixas.

Stella contou que foi socorrida por uma ambulância e levada ao hospital, onde recebeu atendimento. "Primeiramente, eu recebi o medicamento na veia e, depois de um tempinho, a dor estabilizou um pouco, porque não passou de jeito nenhum. Foi uma sensação horrível. No dia a dia, quando a gente cozinha e, sem querer, encosta o dedo na panela, já queima. Imagina uma queimadura dessa proporção", relatou.

"Após estabilizar a dor, me mandaram para uma salinha, onde passei uma pomada antibiótica para ajudar a amolecer o tecido e o plástico que grudou, para depois fazer a raspagem. Depois, enfaixaram", completou. "Foi uma sensação horrível. Se na panela queima, imagina dor dessa proporção", compara.



O namorado da jovem, Matheus Lima, relatou que ficou sem reação, tentou apagar o fogo, mas foi difícil porque ela saiu correndo. Ele também contou que a primeira medida foi retirar a camiseta e usá-la para apagar o fogo. Em seguida, colocou a mulher sob água corrente para aliviar a dor das queimaduras.



As queimaduras de 1º e 2º graus atingiram as costas, nádegas, as mãos e um braço da jovem. Além disso, as chamas chegaram a queimar uma pequena parte do cabelo.



"Ela está bastante traumatizada. Eu falo mais para conscientizar. Porque muitas pessoas têm crianças, e isso é muito perigoso. Então, é bom ficar em alerta, porque, assim como aconteceu com ela, pode acontecer com outras pessoas", alertou.

"Fiquei impressionada, fez um estrago na pele. Fiquei impressionada que não teve rasgo na calça", disse a jovem.

Ainda de acordo com o namorado de Stella, o celular é do modelo Moto E32 e foi comprado há cerca de um ano. A Motorola afirmou que está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho.