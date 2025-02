Foram apreendidos 164 kg de cocaína, 143 kg de maconha e 32,6 kg de skunk - Divulgação/PRF

Publicado 13/02/2025 08:35 | Atualizado 13/02/2025 08:37

Rondônia - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem, de 41 anos, transportando 340 kg de drogas na BR-365, em Guajará-Mirim (RO). O motorista tentou fugir, mas foi perseguido e detido.

De acordo com a corporação, em uma fiscalização no km 101, os agentes deram ordem de parada a um carro de passeio, mas o condutor ignorou e escapou por 30 km antes de ser interceptado.

"Durante a abordagem, os policiais identificaram um grande volume de sacos no interior do veículo e no porta-malas. Ao verificar o conteúdo, foi encontrada uma carga expressiva de drogas", informou.

O motorista disse aos agentes que teria recebido R$ 5 mil para transportar os entorpecentes de Guajará-Mirim até Nova Mamoré/RO. No total, foram apreendidos 164 kg de cocaína (incluindo pasta base e cloridrato), 143 kg de maconha e 32,6 kg de skunk.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.