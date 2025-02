Ladrão dá tiro acidental na própria perna e é preso ao dar entrada em hospital - Reprodução/vídeo

Publicado 13/02/2025 14:28 | Atualizado 13/02/2025 14:44

Minas Gerais - Um criminoso foi preso pela Polícia Militar (PM) ao buscar atendimento em um hospital após atirar na própria perna durante um assalto a uma loja, nesta terça-feira (11), na região Norte de Belo Horizonte (MG). O momento inusitado foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado por dois comparsas. O trio chegou em um carro e, usando uma arma, rendeu o único funcionário do estabelecimento.



Eles conseguiram encher o carro de roupas, mas, antes de fugir, o ladrão armado acabou atirou acidentalmente na própria perna após tentar colocar a arma na cintura. Ele se assustou com o tiro, mas continuou andando. Nas imagens, também é possível ver o momento que o sangue dele marca o chão do local.

Veja o vídeo:

Ferido, ele foi localizado pela PM enquanto recebia atendimento no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH. O homem acabou confessando o crime e disse que "escorregou o dedo no gatilho e atirou por acidente". Ele ainda foi medicado na unidade hospitalar, antes de ser detido.

Outro suspeito foi localizado e preso no bairro Estrela Dalva, também em Contagem. O terceiro envolvido no crime permanece foragido.