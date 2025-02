Publicado 13/02/2025 17:26

Brasília - Um post engana ao dizer que um ministro do governo Lula (PT) teria ofendido os brasileiros e proposto uma "aliança com o capeta". A publicação usa vídeo do Porta dos Fundos, produtora de vídeos de humor. A gravação é protagonizada pelos atores Luis Lobianco e Fabio Porchat e uma rápida busca no Google mostrou tratar-se da esquete "Aliança com o Demo", publicada em 2022.

Conteúdo investigado: Post com vídeo em que um homem fala sobre política, pergunta se "a solução não é a gente abraçar o capeta?" e propõe um governo satanista, que substitua a bíblia pela Constituição. A legenda afirma: "Ouça o que o ministro do Lula disse sobre a família brasileira. Você e eu pagamos o salário pra esse cara ir a público dizer isso, veja só. Ele mandou a família brasileira ir a… Isso é postura de ministro?".



Onde foi publicado: X.



Conclusão do Comprova: É enganoso que um homem que faz declarações sugerindo "abraçar o capeta" em um vídeo compartilhado nas redes sociais seja ministro do governo Lula. Ele é, na verdade, o ator e comediante Luis Lobianco. Ao lado do também ator Fabio Porchat, os dois interpretam personagens fictícios em um quadro de humor do canal Porta dos Fundos.



O vídeo utilizado pela postagem com informação falsa reuniu recortes do episódio "Aliança com o demo", publicado no YouTube no dia 15 de setembro de 2022, às vésperas das eleições presidenciais. Lobianco interpreta o personagem Sérgio Góes, um candidato a presidente do Brasil que é entrevistado por Edson, personagem de Porchat.



Além de Lobianco não ocupar cargo de ministro no governo, não há nenhuma menção em sites de notícias de que algum ministro de Lula tenha feito alguma declaração parecida.



Apesar de muitas pessoas terem deixado comentários dizendo se tratar de um vídeo de humor, houve quem acreditasse no conteúdo. "A própria palavra de Cristo diz que não devemos dar créditos a essa gentalha que fala de Deus honrando com os lábios, mas suas ações e atitudes são completamente inversas" e "É um canalha satânico, que quer impor a satanice dele no Brasil, vai pro inferno Satanás" foram alguns dos comentários feitos no post.



No vídeo publicado no X, aparece uma marca d’água de um canal na rede de vídeos Kwai. O Comprova encontrou a página original que, apesar de ter recebido mais de 350 mil curtidas, está vazia, o que sugere que o canal tenha apagado as suas publicações.



A reportagem tentou contato com o perfil que publicou o post, mas não houve resposta até a publicação deste texto.



Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 13 de fevereiro, o post tinha sido visualizado mais de 3,6 mil vezes.



Pesquisa no Google a partir da identificação de Lobianco e Porchat.



