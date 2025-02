Publicado 14/02/2025 22:56

Brasília - A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou ontem que a baixa na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, medida pela pesquisa Datafolha, é um reflexo "dos dois meses mais difíceis" do governo.

"Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos, sobre a taxação do Pix", declarou a presidente do PT em seu perfil no X.

Gleisi falou em "virar a página" e também deu declarações que podem ser entendidas como instruções para a base petista. Ela recomendou "fazer a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil".