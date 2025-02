Mauro Santa Cecília compôs as músicas 'Por Você' e 'Amor Para Recomeçar', marcadas na voz de Frejat - Reprodução

Publicado 16/02/2025 19:42 | Atualizado 16/02/2025 19:44

Mauro Santa Cecília, compositor e escritor, morreu na noite de sábado, 15, aos 63 anos de idade, em decorrência de câncer. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as músicas Por Você e Amor Para Recomeçar, marcadas na voz de Frejat.

A informação foi publicada por seu filho nas redes sociais: "Meu amado pai fez sua passagem, depois de quase sete anos em uma luta árdua e incansável contra dois cânceres. Sua jornada como artista e ser humano é um exemplo para mim e para inúmeras pessoas que conviveram com ele ou, de alguma forma, foram impactados por sua obra".

"Peço a todos que amam meu pai que se lembrem dele como nesta foto: sorrindo, feliz e saudável", pediu. O velório será realizado na terça-feira, 18 de fevereiro, no Memorial do Carmo.

Entre seus livros de poesia estão Errância e A Sombra do Faquir. Também lançou um disco de samba, Hoje o Dia Raiou Mais Cedo, junto com Agenor de Oliveira e Rogério Batalha, contando com participações de Ney Matogrosso e Frejat.