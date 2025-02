Além de presidente do Republicanos, Pereira é deputado federal por SP e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus - Câmara dos Deputados

Publicado 17/02/2025 19:20 | Atualizado 17/02/2025 20:24

O presidente nacional do partido Republicanos, Marcos Pereira, foi submetido a uma cirurgia cardíaca no início da tarde desta segunda-feira, 17, e já está bem, segundo informações da sua assessoria de imprensa.

De acordo com comunicado oficial, o procedimento consistiu na colocação de uma prótese de fechamento do Forame Oval Patente (FOP). Em um exame de rotina, no sábado, 15, médicos detectaram um "buraco" no coração do dirigente partidário.

"Marcos Pereira está bem, em recuperação, e em breve estará de volta às atividades do mandato", diz mensagem da assessoria.

Além de presidente do Republicanos, Pereira é deputado federal por São Paulo e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Neste mês, ele encerrou o seu mandato como vice-presidente da Câmara dos Deputados na gestão de Arthur Lira (PP-AL).