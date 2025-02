Suspeito foi linchado quando era levado para a delegacia - X (antigo Twitter)/Reprodução

Suspeito foi linchado quando era levado para a delegaciaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 19/02/2025 16:10

Um suspeito de envolvimento na morte de um menino de 2 anos foi linchado por uma multidão ao ser retirado de dentro de uma viatura policial ao chegar a Delegacia de Polícia de Tabira, em Pernambuco, na noite de terça-feira, 18. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social do Estado disse que, ao tomar conhecimento da ocorrência, instaurou uma investigação preliminar para apurar a conduta dos policiais.



LINCHAMENTO:

Momento em que a população de Tabira, em Pernambuco, retirou e começou a linchar Antônio Lopes Severo, suspeito de matar o menino Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos.



Ele foi espancado até a morte e sua esposa, também agredida, foi levada para o hospital.



O suspeito e a companheira dele tinham foram presos durante uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar no município de Tabira. A defesa deles não foi localizada.



Segundo a investigação, a prisão do casal ocorreu na zona rural de Carnaíba. Eles foram conduzidos sob custódia, por um comboio policial, para a Delegacia de Polícia da cidade, responsável pela investigação.



"Antes de chegar até a unidade policial, um grande grupo de populares arrebatou um dos presos da equipe policial e passou a realizar seu linchamento", disse a polícia.



O suspeito foi socorrido, mas morreu na unidade hospitalar. Por questões de segurança, a outra suspeita está custodiada e maiores informações não podem ser repassadas, de acordo com a polícia.



Um inquérito foi instaurado para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. "Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade", disse.