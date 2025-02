Escola funcionava normalmente no momento da queda de parte do telhado - Google Street View

Escola funcionava normalmente no momento da queda de parte do telhadoGoogle Street View

Publicado 20/02/2025 19:40

Parte do telhado de uma escola na zona leste de São Paulo desabou nesta quinta-feira, 20, e deixou uma pessoa ferida. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a instituição de ensino fica localizada na altura do número 300 da Rua Cavaleiro de Jorge, no bairro Cidade Tiradentes.

Uma mulher ficou ferida e foi levada para o Pronto Socorro Tiradentes com dores nos ombros. A identidade dela não foi revelada. Além de duas equipes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, o Samu também esteve no local para prestar apoio.

O Centro Educacional Infantil (CEI) Zacaria Mauro Faccio Gonçalves, da rede de ensino municipal, estava funcionando normalmente no momento da queda de parte do telhado.

O local possui 123 crianças matriculadas e oito salas de aulas, segundo informações disponibilizadas no site da Prefeitura de São Paulo, com dados atualizados em novembro de 2023.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e aguarda retorno.