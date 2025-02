Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/02/2025 22:28 | Atualizado 20/02/2025 22:32

O CEO da plataforma de vídeos Rumble, Chris Pavlovski, voltou a desafiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 20. O magistrado é alvo de um processo movido na justiça dos Estados Unidos pela Rumble e pela empresa Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump.

Pavlovski afirmou em uma publicação no X (antigo Twitter), que recebeu "mais uma ordem ilegal e sigilosa" do ministro do STF.

O Estadão questionou o STF sobre essa nova ordem mencionada por Pavlovski, mas não obteve resposta até a publicação do texto.

A Rumble voltou a funcionar no Brasil em fevereiro deste ano. A plataforma, que estabelece uma política menos restrita de moderação de conteúdo, foi desativada no Brasil em dezembro de 2023 por discordar das exigências da Justiça brasileira. Ela é conhecida por abrigar personalidades e usuários conservadores e de direita como o blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, e jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino.