Eduardo Bolsonaro participa de Conferência Política de Ação Conservadora (Cpac) - AFP

Publicado 21/02/2025 14:31 | Atualizado 21/02/2025 14:37

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) discursou nesta quinta-feira, 20, atacando a Justiça brasileira e comentando a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), admitindo que há o risco de ele ser preso.

Para uma plateia de conservadores nos Estados Unidos, onde participa da Conferência Política de Ação Conservadora (Cpac), o deputado também pediu que "rezem" pelo seu pai e pelos "presos pelo 8 de Janeiro".

"Até o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de ser preso com as mesmas acusações falsas usadas contra líderes de oposição na Venezuela, Cuba e Nicarágua", disse, afirmando que o Brasil "se tornou um laboratório de censura e autoritarismo judicial".

O ex-presidente também reagiu à notícia da denúncia da mesma forma, comparando o processo jurídico ao qual está implicado com "cartilha conhecida" aplicada na Venezuela, em Cuba e na Bolívia.

O deputado repetiu os argumentos em defesa do pai que têm sido propagados nas redes sociais: os de que a tentativa de golpe de Estado, pela qual Bolsonaro e outros 33 foram denunciados, é uma "narrativa" e que não faria sentido já que o pai estava nos Estados Unidos no dia da invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

Segundo ele, o que ocorre no Brasil vai ser usado como "um modelo para a tirania judicial em outros lugares", incluindo no país norte-americano.

Essa é a segunda vez no intervalo de um mês que o deputado está nos Estados Unidos, para onde também viajou em janeiro para acompanhar a posse de Donald Trump. Ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, entretanto, ficaram de fora da Rotunda do Capitólio, onde foi realizada a cerimônia.