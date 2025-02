Mulher salvou cachorro de queda em São Paulo - Reprodução

Mulher salvou cachorro de queda em São PauloReprodução

Publicado 21/02/2025 18:50 | Atualizado 21/02/2025 19:24

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, mostra uma mulher que conseguiu salvar um cachorro de uma queda que poderia ser fatal. As imagens teriam sido gravadas em um condomínio em Guarulhos, no bairro Água Chata.



Nelas, é possível ver o animal do lado de fora de uma janela, escalando a rede de proteção instalada na parte externa do apartamento. Pelos vídeos, não é possível saber em qual andar a situação acontece.

Veja o vídeo