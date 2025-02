Mulher era obrigada a dormir em casa de concreto - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/02/2025 14:51

Minas Gerais - Um homem, de 59 anos, foi preso por sequestro, cárcere privado e tortura contra a própria mulher, de 55 anos. O caso aconteceu em Alfenas, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e foi divulgado pela Polícia Civil nesta terça-feira (25).

De acordo com o filho da vítima, a mulher era obrigada a dormir em uma cama de concreto. Essa seria uma espécie de punição imposta pelo criminoso à mulher.

Além disso, o filho também contou que sua mãe foi agredida fisicamente diversas vezes e apenas se alimentava quando o agressor permitia.

Após a constatação do crime, o suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Civil, em Belo Horizonte, no último dia 6 de fevereiro. O inquérito foi concluído no dia 14 de fevereiro.

Devido a situação de vulnerabilidade da vítima, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Alfenas solicitou atendimento emergencial ao Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Em depoimento, a vítima relatou que vivia em condições precárias, sem acesso a condições básicas como luz e água potável.

O investigado foi indiciado por tortura, sequestro e cárcere privado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e teve sua prisão preventiva decretada.