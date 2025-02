Operação Gota facilita o transporte de vacinas, medicamentos e equipes de saúde - Foto: Katito Carvalho

Publicado 26/02/2025 17:55

O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), irá investir cerca de R$ 20 milhões na Operação Gota 2025, que tem o objetivo de vacinar populações que vivem em áreas remotas e de difícil acesso.

A ação abrange regiões de fronteira e comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e rurais na Amazônia Legal. Serão disponibilizadas todas as 22 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, com exceção da vacina contra a dengue, que não está recomendada para áreas remotas e de difícil acesso.

Criada em 1993, a operação Gota facilita o transporte de vacinas, medicamentos e equipes de saúde e promove treinamento especializado para as equipes locais. O Ministério da Saúde coordena e financia a operação, que conta com o apoio do Ministério da Defesa, da Força Aérea Brasileira (FAB), secretarias estaduais e Secretaria de Saúde Indígena.

O planejamento da Operação Gota 2025 foi feito em uma reunião nesta semana entre a equipe do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a FAB. Técnicos e pilotos da FAB ficarão responsáveis pelo georreferenciamento, pontos de saída, rotas e locais de pouso nas comunidades atendidas.

Os critérios para definir as áreas contempladas incluem:

- Regiões sem acesso por rodovias ou hidrovias;

- Locais que exigem mais de cinco dias de viagem para atendimento;

- Áreas sem visitação por mais de seis meses ao ano;

- Territórios com barreiras geográficas significativas;

- Regiões de floresta onde o profissional precisa permanecer por mais de quatro dias sem comunicação.