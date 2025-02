No Rio, onde o calor já passou de 40°C este mês, a temperatura vai oscilar entre 36°C e 38°C - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/02/2025 20:01

Uma nova onda de calor atinge São Paulo e outros seis estados brasileiros a partir desta sexta-feira, 28. Em algumas cidades gaúchas, a temperatura pode chegar a 43°C durante o carnaval, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fenômeno deve se estender até o dia 5 de março. Além de São Paulo, as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba serão as mais afetadas pelo calorão.

Para a Grande São Paulo, a nova onda de calor vai trazer temperaturas até 5 graus acima da média histórica. Nesta quarta-feira, 26, à tarde, o Climatempo registrava 34°C na capital paulista. Para os paulistanos, o calor deve se manter neste patamar até domingo, 2. O mês de fevereiro já é um dos mais quentes registrados na cidade de São Paulo pelo Inmet em mais de 80 anos.

O mês de março também começa quente, em pleno carnaval. A média histórica de temperatura máxima em São Paulo para março é de 28°C. A temperatura começa oscilando entre 33°C e 34°C, devendo cair para 32°C na terça-feira, 4. O calor intenso pode ocasionar pancadas de chuva na Grande São Paulo, mas não será chuva generalizada. Não há previsão de frente fria passando pela costa paulista até a Quarta-Feira de Cinzas.

Calorão no Sul no País

Além de São Paulo, o calor acima do normal para a época vai afetar os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Rio, onde o calor já passou de 40°C este mês, a temperatura vai oscilar entre 36°C e 38°C.

Como acontece desde o início de 2025, o Sul do país será mais afetado pela nova onda de calor. A previsão do Inmet é que a temperatura atinja 43 graus em áreas pontuais do interior gaúcho Na primeira onda de calor, entre 2 e 12 de fevereiro, a cidade de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou 43,8°C, a maior temperatura registrada no estado desde 1910.

Nesta quarta, 26, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para a onda de calor que se estende até o dia 5 de março. "A combinação de calor intenso e alta umidade seguirá provocando sensação de abafamento e desconforto térmico", diz. Além das altas temperaturas, instabilidades devem atuar no estado provocando temporais entre quinta, 27 e domingo, 2.

Em Santa Catarina, segundo monitoramento da Proteção e Defesa Civil, o calor vai predominar principalmente no interior do estado, com temperaturas entre 30°C e 35°C, podendo atingir 38°C no extremo Oeste. No Paraná, a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 5 graus e 7 graus acima das médias registradas até agora na região metropolitana de Curitiba.

Segundo os meteorologistas, a região está sob a influência de uma bolha de calor, também conhecida como cúpula de calor, fenômeno caracterizado por uma área de alta pressão que permanece estacionada sobre uma região por vários dias seguidos. A causa pode ser o El Niño Costeiro, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal da águas superficiais do Oceano Pacífico, ao longo da costa oeste da América do Sul.

Veja a previsão por regiões

O mês de março começa mais quente que o normal em boa parte do Brasil, com temperaturas acima da média em quase todas as região

SUDESTE: Calor intenso na região até pelo menos o dia 8 de março, com áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e centro-norte de Minas Gerais registrando temperaturas bem acima da média até o início da segunda quinzena. Tendências de temperaturas mais amenas nos últimos dez dias de março.

SUL: Temperaturas muito elevadas até 10 de março, principalmente no Rio Grande do Sul, meio-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Ao longo da segunda quinzena massas de ar frio trazem equilíbrio.

CENTRO-OESTE: Mês quente e abafado em todas as áreas, com temperaturas acima da média principalmente no centro-oeste de Goiás, Distrito Federal e norte do Mato Grosso.

NORDESTE: Na faixa leste, o tempo será quente e abafado, com picos de calor intenso desde o centro norte do Maranhão até o interior de Pernambuco e da Bahia.

NORTE: Começa o "inverno" amazônico, mas nesta região, o inverno é de calor e muita chuva. As temperaturas estarão um pouco acima da média.