Caso está sob investigaçãoReprodução/TV Morena Afiliada a Rede Globo

Publicado 21/03/2025 08:23 | Atualizado 21/03/2025 08:30

Um bebê de apenas de 1 ano e 11 meses morreu afogado na tarde desta quinta-feira (20) em uma creche em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), a criança teria ficado sozinha por alguns instantes antes do acidente.

De acordo com o delegado Roberto Morgado, responsável pelo caso, o incidente aconteceu enquanto o menino brincava em um balanço na parte da frente do local.

Em depoimento, a cuidadora disse à polícia que havia se ausentado "brevemente para cozinhar", mas foi chamada por outra criança, quando o menino começou a se afogar.

Ela também contou que socorreu a vítima imediatamente e, com a ajuda do marido, o levou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O bebê chegou a ser atendido, mas não resistiu.

O espaço funcionava como uma espécie de creche informal, cuidando de aproximadamente nove crianças diariamente.



A polícia destacou que, no local, há uma piscina rasa de aproximadamente 30 cm de profundidade, localizada no fundo da residência. O caso segue sendo investigado.