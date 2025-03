Cerca de 100 passageiros ficam sem embarcar em cruzeiro que partiu do Porto de Santos no dia 20 de março - Reprodução

Cerca de 100 passageiros ficam sem embarcar em cruzeiro que partiu do Porto de Santos no dia 20 de marçoReprodução

Publicado 24/03/2025 18:10 | Atualizado 24/03/2025 18:13

Um cruzeiro organizado pela Rádio Energia FM deixou cerca de 100 passageiros para trás no Porto de Santos, litoral de São Paulo, na quinta-feira, 20. Nas redes sociais, passageiros reclamaram de atraso no embarque e na partida do cruzeiro ou por terem sido impedidos de entrar no barco. Também houve queixas sobre falta de organização e comunicação.

A Costa Cruzeiros, dona do barco, disse que alguns passageiros estavam sem os formulários ou números de reserva necessários para o embarque e afirmou que a organização da lista responsabilidade da empresa que fretou o cruzeiro (a Energia FM) Procurada pela reportagem, a rádio não se manifestou.

O cruzeiro, anunciado nas redes sociais e no site da rádio Energia FM, foi realizado entre 20 a 23 de março, com embarque e desembarque no Porto de Santos e uma parada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os passageiros que conseguiram embarcar puderam assistir a shows de cantores como Sandra Sá e Paulo Ricardo.

De acordo com a Costa Cruzeiros, dona do navio Costa Pacífica, fretado pela rádio para promover um evento, "alguns hóspedes compareceram sem os formulários de embarque necessários e/ou números de reserva. Tal situação causou um atraso considerável nas operações de check-in."

Nas redes sociais, passageiros afirmaram que não haviam recebido o voucher de check-in do cruzeiro em seus endereços de e-mail e, por isso, só tinham o comprovante de compra e pagamento. Alguns deles foram informados por funcionários que o sistema que gerava os vouchers, contendo a lista de passageiros, estava fora do ar

O imbróglio no check-in fez com que cerca de 100 hóspedes não conseguissem embarcar. Além disso, a partida do navio, que deveria ter ocorrido às 17 horas do dia 20, foi feita apenas às 2 horas da manhã de sexta-feira, 21.

"A Costa esclarece que, no âmbito dos acordos com a organização do fretamento, a administração deste cruzeiro e o envio da lista de passageiros para embarque são de responsabilidade exclusiva do afretador, o organizador do evento."

A rádio desativou os comentários no seu Instagram após críticas de passageiros que não conseguiram embarcar e ficaram muitas horas em pé na área de check-in, sem alimentação e acesso à água "Caos e decepção", escreveu um passageiro que não conseguiu embarcar em um post em sua própria rede social.

"A Costa aconselha aos hóspedes interessados a entrarem em contato com o afretador, responsável pelo evento a bordo. A Costa fez tudo o que foi possível para permitir o embarque das pessoas que compareceram sem os documentos necessários de forma a garantir a conformidade com as normas e protocolos de segurança", diz a empresa de fretamento de navio.