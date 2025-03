Polícia apreende adolescentes suspeitos de participar de assalto em que vice-cônsul baleada - Reprodução de vídeo/TV Record

Publicado 24/03/2025 22:59

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta segunda, 23, dois adolescentes suspeitos de participar da tentativa de assalto que terminou com a vice-cônsul da Colômbia, Claudia Ortiz Vaca, baleada no último dia 14, na capital paulista. Ela passava ao lado de onde aconteceu o roubo, na Avenida Nove de Julho, nos Jardins. Claudia foi atingida depois de um policial militar de folga intervir e disparar contra o trio que tentava levar o celular da passageira de um táxi.

A identidade e a idade dos adolescentes não foram informadas. A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a dupla detida estava envolvida com o assalto, mas não confirmou se eles estavam na cena do crime ou deram suporte remotamente. Um dos rapazes que abordou o taxi, Bruno Narbutis Borin, de 19 anos, já está detido.

A defesa dos suspeitos informou, na ocasião, que o trio não estava armado e que os disparos que atingiram a vice-cônsul colombiana não partiram dos rapazes. A reportagem procurou os advogados de defesa dos suspeitos nesta segunda para comentar sobre a apreensão dos dois adolescentes, e aguarda retorno.

De acordo com a pasta, a dupla foi capturada depois de um trabalho de investigação do 78° Distrito Policial (Jardins). "Ambos possuem diversos registros por atos infracionais análogos a roubos e furtos", informou. Os dois jovens foram encaminhados à Fundação Casa.

Relembre o caso

Os três são suspeitos de participar de uma tentativa de assalto contra uma passageira de um táxi parado no semáforo na Nove de Julho, na manhã do dia 14.

O trio chegou a quebrar o vidro do veículo para praticar o assalto. Um PM de folga presenciou a cena, interveio e atirou contra os suspeitos, que conseguiram escapar. Horas depois, Bruno foi detido.

Um dos disparos atingiu Claudia, que passava pela calçada no momento da perseguição. Câmeras de monitoramento da rua registraram o momento em que ela é baleada.

A vice-cônsul precisou ser hospitalizada e foi levada para o Hospital Albert Einstein, onde passou por uma cirurgia. Até a última atualização do Consulado da Colômbia, o estado de saúde da vítima era estável.

Questionado sobre se Cláudia já recebeu alta médica, o hospital informou que atualizações sobre o estado de saúde da mulher são de responsabilidade do consulado, que não respondeu aos contatos da reportagem.

O policial de folga disse à polícia, em depoimento, que não sabia precisar quantos disparos havia dado. Ele informou que a diplomata colombiana esbarrou em um dos ladrões e caiu no chão. A secretaria, em nota, informou que a PM abriu inquérito Policial Militar (IPM), que segue em andamento.