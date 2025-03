Pedra da maçonaria é recuperada em Minas Gerais - Divulgação

Publicado 26/03/2025 09:35

Minas Gerais - Uma pedra valiosa da maçonaria que havia sido furtada foi recuperada por agentes da Polícia Civil de Minas Gerais. O objeto era utilizado para enfeitar um monumento em um centro maçônico em Teófilo Otoni, no interior do estado.

Durante investigações na residência de um pedrista, os policiais obtiveram informações sobre o local aproximado onde estaria escondida uma pedra usada pela maçonaria para enfeitar a estrutura.

Após buscas no local, uma região de mata e rochas, os policiais localizaram a gema, escondida entre outras pedras sem valor econômico. Os representantes da loja maçônica da qual o objeto foi levado foram acionados para reconhecimento e restituição da pedra, que retornou para o monumento de origem.

O crime aconteceu no dia 17 de março e a pedra foi encontrada no dia 21. As investigações continuam visando à localização e responsabilização do criminoso.