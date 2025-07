Eduardo Bolsonaro (PL) - Saul Loeb/AFP

Publicado 24/07/2025 22:00

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar nesta quinta-feira, 24, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). No X, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou Tarcísio por manter como vice-líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil), ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL).

"Por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos como o Allan dos Santos?", escreveu Eduardo.

A publicação foi em resposta a um vídeo em que Zacarias critica Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O vice-líder reagiu afirmando que não abdica de seus "posicionamentos". "Sou contra os 3."