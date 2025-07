Homem furtou loja na madrugada de terça-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/07/2025 09:54

Um homem vestindo apenas uma calcinha e uma blusa furtou bebidas e um monitor de um bar na Zona Sul de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou o crime na madrugada de terça-feira (22).

Ladrão furta loja vestindo apenas calcinha e camisa em SP. Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/WkpecgBU71 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2025

No vídeo, o ladrão chega ao estabelecimento com dois sacos pretos. Após enchê-los, ele coloca uma calça e foge do local.

Nas redes sociais, os proprietários do bar contaram que o alarme disparou, mas, num primeiro momento, não assustou o assaltante. O homem só saiu do estabelecimento depois de pegar os produtos.

No perfil do restaurante, os donos brincaram com a situação inusitada: "AJUDE-NOS A ENCONTRAR O RABICÓ. Fomos roubados por um ladrão usando CALCINHA FIO DENTAL. Surreal né? Na sua opinião, ele para o roubo e coloca a calcinha, ela dá mais força?".

Ladrão furtou a loja vestindo apenas uma calcinha e uma camisa Reprodução/Redes Sociais

Eles ainda disseram, nos comentários, que, inicialmente, não perceberam que o assaltante estava utilizando uma calcinha. "Demorei um tempo pra entender o vídeo. Como estava de capuz, fiquei tentando ver o rosto. Só depois de assistir algumas vezes me dei conta que ele colocou uma calcinha!".

Uma internauta comentou: "Mas genteeee, será que a calcinha dá poderes especiais? (na mente dele deve ser isso) ... Que medo." Outra brincou: "Ahh, a calcinha deixou ele mais forte ... pra arrombar."

Os donos do local escreveram, nas redes sociais, que o suspeito ainda não foi localizado. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que não foi encontrado o registro do caso.