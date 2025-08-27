Ministra destacou o diálogo do governo com o grupo de trabalho da reforma administrativa no CongressoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Não adianta reestruturação federal sem participação de Estados e municípios, diz ministra
Em evento, Esther Dweck também ressaltou que a estabilidade dos servidores públicos foi pensada como 'proteção ao Estado', não para blindar o 'mau servidor'
