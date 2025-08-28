O ministro Gilmar MendesRosinei Coutinho/STF
PGR arquiva pedido para investigar Gilmar Mendes
Órgão foi acionado porque Gilmar é sócio do IDP, que fechou um contrato com a CBF em 2023 para oferecer cursos de capacitação a treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos
PGR arquiva pedido para investigar Gilmar Mendes
Órgão foi acionado porque Gilmar é sócio do IDP, que fechou um contrato com a CBF em 2023 para oferecer cursos de capacitação a treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos
Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú
Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado pelo vereador
Foragidos da Justiça participam de audiência remota da Câmara
Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio estavam presentes em reunião da Casa Legislativa sobre o 8 de janeiro
Servidor tem de ganhar no máximo teto e ser avaliado, mostra pesquisa
Algumas categorias, como Judiciário e Ministério Público, têm benefícios pagos acima do teto, conhecidos como 'penduricalhos'
'Descobrimos a ponta do iceberg', diz Lewandowski sobre operações
Ministro falou ao programa Voz do Brasil após megaoperação
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões
Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.