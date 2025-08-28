O ministro Gilmar Mendes - Rosinei Coutinho/STF

Publicado 28/08/2025 22:52 | Atualizado 28/08/2025 23:04

A Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou um pedido para investigar o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisões sobre a disputa no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, número dois da PGR, considerou que não há indícios mínimos para justificar a abertura de uma investigação.

A PGR foi acionada porque Gilmar é sócio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), que fechou um contrato com a CBF em 2023 para oferecer cursos de capacitação a treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos.

O vereador Guilherme Kilter (Novo-PR) entrou com uma representação pedindo a investigação do ministro por suposta prevaricação e também advocacia administrativa.

Kilter acusou Gilmar de beneficiar Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, com "decisões controversas que, analisadas em conjunto, levantam questionamentos sobre transparência, ética e equilíbrio entre interesse público e privado".

O ministro do STF emitiu uma decisão liminar que permitiu a volta de Ednaldo ao cargo depois que a Justiça do Rio determinou seu afastamento. O arquivamento do pedido de investigação seguiu uma recomendação da Assessoria Jurídica Criminal da Procuradoria-Geral da República.