Processo envolvendo sete réus do Núcleo 4 segue para julgamento após decisão de Moraes no STFFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 22/09/2025 20:08

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para o julgamento a ação penal contra o Núcleo 4 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



No despacho proferido nesta segunda-feira (22), Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, o agendamento das datas do julgamento.



Os réus deste núcleo são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades, em 2022.



Fazem parte deste núcleo os seguintes investigados:



- Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

- Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército);

- Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército);

- Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército);

- Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército);

- Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).



Outros núcleos



Até o momento, somente os integrantes do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foram condenados.



Além do Núcleo 4, serão julgados ainda neste ano os núcleos 2 e 3.