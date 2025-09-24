Sabesp reduziu a pressão na distribuição de água na Região Metropolitana de São Paulo Unsplash
Volume armazenado em mananciais da Grande São Paulo cai para 32,3%, afirma Sabesp
Este é o menor patamar para a data desde 2015, quando a região sofreu os efeitos de uma crise hídrica histórica
Volume armazenado em mananciais da Grande São Paulo cai para 32,3%, afirma Sabesp
Este é o menor patamar para a data desde 2015, quando a região sofreu os efeitos de uma crise hídrica histórica
Quem eram os dois cineastas brasileiros que morreram em queda de avião no Pantanal
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu a série 'Dossiê Chapecó', indicada ao Emmy Internacional
Vídeo! Em clima descontraído, Lula e Macron andam de braços dados na ONU
Presidente da França diz que viu o discurso do petista e afirma que ele é um 'guerreiro'
Quem é Kongjian Yu, renomado arquiteto chinês que morreu em acidente aéreo no MS
Ele criou o conceito de 'cidades-esponja', alternativa para ajudar a combater as enchentes
ONG alerta para alta do trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos
Após redução em 2023, número subiu no ano passado
Tarcísio quer colocar presos para trabalhar na limpeza de estragos provocados pelas chuvas em São Paulo
Na cidade de Cajamar, detentos que cumprem pena em regime semiaberto já atuam nas ações organizadas pela Defesa Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.