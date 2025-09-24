Aeronave de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira (23) na zona rural de Aquidauana - Divulgação / PCMS

Aeronave de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira (23) na zona rural de AquidauanaDivulgação / PCMS

Publicado 24/09/2025 16:59 | Atualizado 24/09/2025 17:07

O avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu. Morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

O primo do marechal, Aniceto Rondon recebeu as terras como herança de família e, na década de 1940, atendendo a um desejo de sua mulher, Jandyra, construiu a casa sede em uma curva do Rio Negro.

O local tornou-se o refúgio da mulher, que era apaixonada por arte, música e poesia. Mais tarde, a casa foi transformada em uma das primeiras pousadas do Pantanal Sul. A região do atual Hotel Barra Mansa foi cenário para as filmagens da novela Pantanal, da Rede Globo, tanto na versão original em 1990, como no remake mais recente, de 2022.

Em sua rede social, a direção do hotel divulgou nota de pesar pelo acidente, ocorrido na fazenda. "Com imenso pesar lamentamos o acidente aéreo ocorrido em nossa propriedade, na noite de terça-feira (23), que vitimou quatro pessoas. Manifestamos nossa solidariedade às famílias e amigos neste momento de dor e seguimos colaborando com as autoridades competentes", diz o texto.