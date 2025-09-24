Aeronave de pequeno porte caiu na noite desta terça-feira (23) na zona rural de AquidauanaDivulgação / PCMS
Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon
Avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu
PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda
Texto, criticado por aliados de Bolsonaro, prevê instituir o Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, estimado em R$ 20 bilhões
Tarcísio diz que conversa de Lula e Trump já deveria ter acontecido e que espera anistia justa
Governador de SP comenta impactos do tarifaço e expectativa por solução diplomática entre Brasil e EUA
Comissão do Senado aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Texto pode seguir direto para a Câmara, sem passar pelo plenário
Haddad diz que Receita alcançará os "verdadeiros ladrões da nação"
Ministro defendeu projeto que trata de devedores contumazes
Pesquisa mostra avanço em salas de aula com proibição de celulares
Para 77% dos gestores, bullying tem caído nas escolas
