Motivação do ataque ainda é desconhecida; investigação segue em andamento - Reprodução / TV Verdes mares

Motivação do ataque ainda é desconhecida; investigação segue em andamentoReprodução / TV Verdes mares

Publicado 25/09/2025 11:29

Dois alunos foram mortos e três ficaram feridos, nesta quinta-feira (25), em um ataque a tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, Ceará. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

Informações iniciais apontam que os corpos dos estudantes estão no pátio da escola. A causa do tiroteio ainda não foi esclarecida, mas testemunhas relataram que os disparos foram efetuados por pessoas que estavam do lado de fora da instituição. O ataque teria ocorrido durante o intervalo, momento em que os alunos costumam estar fora das salas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que "todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados para localizar e capturar os envolvidos nas mortes dos dois adolescentes, ainda não identificados formalmente".

Ainda segundo a SSPDS/CE, as três vítimas feridas por disparos de arma de fogo foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região. A Secretaria também informou que os suspeitos teriam efetuado os disparos a partir da calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. Com uma das vítimas, foram apreendidas, durante a ocorrência, drogas, uma balança de precisão e embalagens.

A Escola Luiz Felipe tem 1.150 alunos de ensino médio. A Secretaria da Educação do Ceará lamentou o incidente e afirmou que não haverá aula nesta sexta-feira (26).

"A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", informou em nota.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), atua na investigação do caso.

Governador lamenta

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a morte dos adolescentes e disse ter recebido a notícia com "indignação". Ele acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável", escreveu no X (antigo Twitter). "Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel."

Denúncias