Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhõesMarcelo Camargo/Agência Brasil
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 80 mi
Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Governo não escondeu repasses a artistas que participaram de atos contra anistia e PEC da Blindagem
Recursos obtidos por Daniela Mercury e Wagner Moura são públicos, regulares e resultam de mecanismos legais de fomento à cultura
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 80 mi
Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, aponta Receita
Investigados compraram iate, carros de luxo e imóveis
Saúde lança campanha para reduzir recusa à doação de órgãos
Principal motivo é famílias não conversarem sobre desejo de doar
Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Demora em conseguir diagnóstico causa sofrimento
Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação sobrecarrega o SUS
Ações de conscientização reforçam cuidados com vítimas de trânsito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.