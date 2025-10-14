Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro Jefferson Rudy/Agência Senado/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro se falam por telefone após embate nas redes: ‘Tudo resolvido’
Desentendimento começou no domingo (12), depois que Ciro disse ao Canal Livre, da Band, que a postura de Eduardo nos Estados Unidos causou um 'prejuízo gigantesco' para a direita no Brasi
Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro se falam por telefone após embate nas redes: ‘Tudo resolvido’
Desentendimento começou no domingo (12), depois que Ciro disse ao Canal Livre, da Band, que a postura de Eduardo nos Estados Unidos causou um 'prejuízo gigantesco' para a direita no Brasi
Trama golpista: réus do Núcleo 4 pedem absolvição ao STF
Julgamento foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira (21)
Operação prende seis pessoas por adulteração de bebidas em São Paulo
Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão
CNJ abre ação disciplinar contra desembargador que fez declarações misóginas
Colegiado também deliberou pela manutenção do afastamento do magistrado, que já havia sido determinado anteriormente de forma cautelar
Frentes parlamentares defendem derrubada integral de vetos a PL do licenciamento ambiental
Setor produtivo vê urgência em destravar obras e unificar regras
Subsídio para energia limpa precisa superar o de fósseis, diz Marina
Ministra participou dos debates da Pré-COP nesta terça em Brasília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.