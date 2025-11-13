Familiares já haviam realizado buscas no local, mas o criminoso utilizou cal para impedir a propagação do odorReprodução / Redes sociais
Idoso desaparecido há sete meses é encontrado morto em GO
Pascoal Oliveira Ramos foi localizado após confissão do açougueiro Pedro Henrique, de 25 anos; motivação do crime ainda está sob investigação
SP: Condenado por estupro, Thiago Brennand deixa Tremembé e vai para prisão em Guarulhos
Empresário foi condenado em cinco processos e chegou a acordos extrajudiciais em outros dois
Gonet tem maior rejeição para PGR no Senado desde 1989
Por 45 votos favoráveis e 26 contrários, titular da Procuradoria-Geral da República permanecerá à frente do órgão
'Vou puxar a orelha dele', diz liderança indígena sobre Lula
Raoni Metuktire disse que irá marcar um encontro com o presidente
Salvador tem o maior volume de chuva do país em 24h e enfrenta alagamentos e deslizamentos
Capital baiana registrou 106.6 mm, número que ultrapassou a média esperada para todo o mês de novembro
Quaest: Brasileiros querem presidente eleito em 2026 sem ligação com Lula ou Bolsonaro
Petista anunciou que pretende ser candidato no ano que vem; republicano está inelegível
