Familiares já haviam realizado buscas no local, mas o criminoso utilizou cal para impedir a propagação do odor - Reprodução / Redes sociais

Familiares já haviam realizado buscas no local, mas o criminoso utilizou cal para impedir a propagação do odorReprodução / Redes sociais

Publicado 13/11/2025 09:24

Pascoal Oliveira Ramos, de 70 anos, que estava desaparecido desde 16 de abril, foi encontrado no Vale do Pedregal, em Novo Gama (GO), após a prisão do açougueiro Pedro Henrique, de 25 anos. Na terça-feira (11), ele confessou ter assassinado o idoso e indicou o local do crime. A motivação ainda está sendo investigada.



O jovem foi preso por policiais civis do Grupo Especial de Investigação de Homicídios (GIH) de Novo Gama, em uma operação conjunta com a 11ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras, vinculada à Polícia Civil da Bahia. Ele confessou ter cometido o crime de homicídio qualificado.

No dia em que desapareceu, Pascoal saiu de casa por volta das 7h, em Santa Maria, para levar inseticida à plantação de milho na chácara da qual era proprietário. Segundo a família, esse era o hobby do idoso, mas a demora em retornar causou estranhamento.

O corpo de Pascoal foi encontrado enterrado em sua própria chácara, no Novo Gama. Os familiares já haviam realizado buscas no local, mas o criminoso utilizou cal para impedir a propagação do odor. Uma recompensa de R$ 10 mil chegou a ser oferecida a quem tivesse informações que levassem ao paradeiro de Pascoal.