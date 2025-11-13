Michelle BolsoanroZack Stencil / PL / Divulgação
Michelle Bolsonaro rebate Soraya Thronicke após fala sobre presos de 8/1: 'senadora surfista'
Senadora sugeriu que os advogados que defendem as pessoas investigadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de participar de uma tentativa de golpe também deveriam ser investigados
Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
Foram achadas irregularidades em licitações durante enchentes de 2024
COP30: Brasil lança plano nacional para aumentar arborização urbana
Objetivo é aumentar a cobertura vegetal das cidades, considerada abaixo dos padrões adequados
Facebook e Google recorrem de decisão do STF que ampliou responsabilidade das redes
Big techs questionam os requisitos que as notificações extrajudiciais devem atender para a remoção de conteúdos apontados como ilegais
Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging
Empresa do Recife descumpriu acordo coletivo de trabalho
COP: proteção ambiental e luta indígena são indissociáveis, diz Fachin
Presidente do STF abriu o Dia da Justiça na Conferência do Clima
