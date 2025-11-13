Ajuizamento das 40 ações fez parte de uma força-tarefa da AGU durante a COP30Marcelo Camargo/Agência Brasil
COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais
Advocacia-Geral da União pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas, que englobam a recuperação de 31,8 mil hectares em todo o País
Por unanimidade, Primeira Turma do STF torna ex-assessor de Moraes réu por vazar mensagens
Com a decisão, o perito vai responder a um processo criminal e pode ser condenado a até 14 anos de pena
PF aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios
José Carlos Oliveira é acusado de receber vantagens indevidas
Polícia do Paraná prende ex-militar suspeito de negociar armas com traficantes do RJ
Suspeito, um ex-militar da Aeronáutica, foi autuado em flagrante por estar em posse irregular de armas e munições de uso restrito
Malas e caixas: governador fez 'rapa' na casa da sogra para ocultar provas, diz PF
Casal foi alvo de uma nova ofensiva da Polícia Federal nesta quarta (12), no âmbito da Operação Nêmesis
ONU pede ao governo reforço na segurança da COP30 após protesto
Manifestação foi realizada na Zona Azul, espaço para negociações
