A saída dos participantes será autorizada a partir das 15h30, sem a prova. Já aqueles que quiserem levar o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.
Tempo adicional
Embora não seja obrigatória a apresentação do cartão no dia do exame, o Inep recomenda levar o documento impresso para facilitar o acesso ao local de prova e evitar contratempos.
Documentação
São aceitos como documentos válidos: Carteira de Identidade (expedida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal); documentos de identificação profissional emitidos por ordens ou conselhos de classe reconhecidos por lei; passaporte; Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997.
Documentos digitais com foto, como e-Título, CIN, CNH ou RG Digital, também poderão ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no app Gov.br.
Já para estrangeiros, os documentos válidos são: passaporte; identidade emitida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM); cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado Parte ou Associado ao Mercosul.
Também serão aceitos os documentos digitais com foto, como a CRNM e o DPRNM, quando apresentados pelo aplicativo Carteira Digital do Migrante.
Caneta
Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. Esses itens devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de o participante entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do inscrito na sala.
Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros objetos estranhos à realização do exame.
Lanches serão permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.
Declaração de comparecimento
Os participantes de cidades afetadas por desastres naturais terão reaplicação do exame garantida. As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, começa na segunda-feira, 17, e vai até as 12h do dia 21 (horário de Brasília). A reaplicação também atende as pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital. O inscrito fará apenas a prova do dia em que sua participação foi inviabilizada.
