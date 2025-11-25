Deputado federal Reimont Otoni (PT-RJ)Divulgação/ PT
Ramagem foi condenado em setembro a mais de 16 anos de prisão em regime fechado por envolvimento na trama golpista e estava proibido de deixar o Brasil. Mesmo assim, ele foi para os Estados Unidos. A prisão preventiva do deputado foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal(STF), na sexta-feira (21).
Na segunda, o parlamentar disse estar "seguro" nos Estados Unidos com a "anuência" do governo de Donald Trump. No primeiro pronunciamento desde que saiu do Brasil, em setembro, Ramagem alegou ser vítima de "grave perseguição política" e disse ter deixado o País para evitar que suas filhas o vissem ser preso.
Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se mudou para os Estados Unidos, alegando perseguição política e foi denunciado pela Procuradoria Geral da República por tentativa de coação na ação penal dos atos golpistas.
