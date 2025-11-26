Luciano Huck - Divulgação/TV Globo

Luciano Huck

Publicado 26/11/2025 18:06

O apresentador Luciano Huck disse que cogitou ser candidato a presidente do Brasil nas eleições de 2018 e 2022 porque gostaria de "qualificar a política" e elevar o "sarrafo ético" do país. Ele não comentou se ainda pretende participar da disputa no futuro.



"Acredito que, se quisermos uma transformação exponencial, o Brasil precisa qualificar a política e elevar o sarrafo ético. É um trabalho de arquitetura, engenharia e execução", disse Huck em entrevista à Revista Cidade Jardim. Ele e a mulher, Angélica, são capa da 70ª edição da publicação.



Huck também foi questionado sobre qual era seu maior desejo quando pensou em disputar o cargo e afirmou que a "presidência da República não é um sonho, é uma construção".



"O Brasil é um país rico por natureza e pobre por escolha", disse. "Não tenho vaidade de protagonista, mas gostaria que a minha geração, lá no futuro, tivesse contribuído para um país menos desigual e que gere oportunidades para todos."



"Depois de quase três décadas rodando esse país de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto", disse.



"Já faço política participando ativamente do debate público, buscando ideias, soluções, e não apenas apontando problemas".

Sobre a possibilidade de ser primeira-dama, Angélica disse que "a primeira-dama do século 21 deve atuar como ponte afetiva entre governo e sociedade". A apresentadora acredita que uma pessoa que ocupa este cargo "poderia trazer uma política mais afetuosa".

A entrevista foi conduzida por amigos do casal, como Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, Lázaro Ramos, Pedro Bial e Tais Araújo.

Além de política, Angélica e Huck também falaram sobre temas como exposição dos filhos, fama, carreira e casamento. A revista estará disponível a partir de sábado, 29, nos concierges do Shopping Cidade Jardim e do Shops Jardins, na versão impressa, e no site da publicação, na versão digital.