Luciano HuckDivulgação/TV Globo
"Acredito que, se quisermos uma transformação exponencial, o Brasil precisa qualificar a política e elevar o sarrafo ético. É um trabalho de arquitetura, engenharia e execução", disse Huck em entrevista à Revista Cidade Jardim. Ele e a mulher, Angélica, são capa da 70ª edição da publicação.
Huck também foi questionado sobre qual era seu maior desejo quando pensou em disputar o cargo e afirmou que a "presidência da República não é um sonho, é uma construção".
"O Brasil é um país rico por natureza e pobre por escolha", disse. "Não tenho vaidade de protagonista, mas gostaria que a minha geração, lá no futuro, tivesse contribuído para um país menos desigual e que gere oportunidades para todos."
"Depois de quase três décadas rodando esse país de ponta a ponta, vendo de perto nossos problemas e tendo o privilégio de entrar na casa das pessoas, ouvir suas conquistas e dificuldades, seria muito egoísmo me preocupar só com o bem-estar da minha família e não pensar no resto", disse.
"Já faço política participando ativamente do debate público, buscando ideias, soluções, e não apenas apontando problemas".
