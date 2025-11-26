Polícia reabre caso de estupro de idosa em que suspeito de matar Catarina Kasten era testemunhaDivulgação
Polícia reabre caso de estupro de idosa em que suspeito de matar Catarina Kasten era testemunha
Giovane Mayer, de 21 anos, preso na última sexta-feira (21) suspeito de matar a estudante Catarina Kasten, figura como testemunha no caso da idosa
Polícia reabre caso de estupro de idosa em que suspeito de matar Catarina Kasten era testemunha
Giovane Mayer, de 21 anos, preso na última sexta-feira (21) suspeito de matar a estudante Catarina Kasten, figura como testemunha no caso da idosa
Com tradição de aprovação, Senado não rejeita indicação presidencial há mais de 130 anos
Jorge Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira deixada pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso
Derrite deixará definitivamente governo Tarcísio no dia 1º de dezembro, aniversário da Rota
Secretário explicou ao governador que quer voltar para a Câmara para tocar a discussão de projetos relacionados à segurança pública que devem entrar na pauta da Casa
Senado aprova projeto que torna crime barricadas para cometer crimes
Texto volta para análise da Câmara dos Deputados
Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio de Freitas para articular campanha de 2026
Com a saída do governo, acrescenta, ele terá mais liberdade para ajudar Michelle a estruturar uma candidatura, seja a senadora pelo Distrito Federal ou como parte de uma chapa presidencial
Três endereços em SP são os principais destinos de celulares roubados; veja quais são
Agentes da Polícia Civil fizeram buscas em centenas de pontos de venda localizados na capital paulista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.