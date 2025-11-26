Polícia reabre caso de estupro de idosa em que suspeito de matar Catarina Kasten era testemunha - Divulgação

Publicado 26/11/2025 22:38 | Atualizado 26/11/2025 22:41

A Polícia Civil de Santa Catarina reabriu a investigação sobre um crime de estupro ocorrido em 2022, contra uma idosa de 69 anos, no qual Giovane Mayer, de 21 anos, figura como testemunha. Ele foi preso na última sexta-feira, 21, suspeito de matar a estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Catarina Kasten, de 31 anos.

Formada em Letras, Catarina atuava como professora de inglês e foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros em uma área de mata após desaparecer em uma trilha na região da Praia do Matadeiro, em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a polícia, os laudos periciais indicam que a vítima foi morta por asfixia provocada por estrangulamento.

Imagens de câmeras de segurança próximas à trilha registraram Giovane Mayer na região no horário em que Catarina esteve no local. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem teria estrangulado a vítima e cometido violência sexual contra Catarina, antes de abandonar o corpo na trilha.

A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão de outros laudos periciais para serem juntados ao Inquérito Policial e afirma que fará novas diligências.

A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao idoso (DPCAMI) de Florianópolis ficará responsável pela investigação do caso de estupro que foi reaberto.