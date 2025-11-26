Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio de Freitas para articular campanha de 2026Reprodução
Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio de Freitas para articular campanha de 2026
Com a saída do governo, acrescenta, ele terá mais liberdade para ajudar Michelle a estruturar uma candidatura, seja a senadora pelo Distrito Federal ou como parte de uma chapa presidencial
Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio de Freitas para articular campanha de 2026
Com a saída do governo, acrescenta, ele terá mais liberdade para ajudar Michelle a estruturar uma candidatura, seja a senadora pelo Distrito Federal ou como parte de uma chapa presidencial
Três endereços em SP são os principais destinos de celulares roubados; veja quais são
Agentes da Polícia Civil fizeram buscas em centenas de pontos de venda localizados na capital paulista
Anvisa determina recolhimento de vinagre de maçã da marca Castelo; veja lote
Segundo o órgão, o item apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen)
Câmara aprova aumento de prisão temporária de cinco para 15 dias
Projeto também muda regras sobre uso de tornozeleira eletrônica
STF tem dois votos para determinar plano nacional contra racismo
Ministros Luiz Fux e Flávio Dino votaram nesta quarta-feira
STM é comunicado sobre condenações de militares pela trama golpista
Eles deverão ser alvo de uma ação de perda do oficialato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.