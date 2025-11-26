Fachada do Superior Tribunal Militar (STM)Divulgação/CNJ
STM é comunicado sobre condenações de militares pela trama golpista
Eles deverão ser alvo de uma ação de perda do oficialato
Governo federal anuncia mais R$ 3,3 bi para reconstrução do RS
Estado foi afetado por enchentes ocorridas em maio de 2024
Professora de inglês morta em trilha de SC tinha problema no joelho: 'Não conseguia correr'
Vítima seguia para uma aula de natação na Praia do Matadeiro quando foi abordada pelo criminoso
STF suspende ações de indenizações por atraso e cancelamento de voos
Processos ficarão paralisados até a decisão final da Corte
Após audiência de custódia, STF confirma prisão de Bolsonaro e outros cinco condenados por trama golpista
Ex-presidente inicia cumprimento de pena de 27 anos; demais integrantes do núcleo central também seguem detidos
Ponte que liga Pará e Tocantins começou a ser construída no governo Bolsonaro
Vídeo nas redes sociais desinforma ao afirmar que Bolsonaro "não conseguiu fazer nada" da construção
