Xambioá/TO - Cerimônia de Assinatura da Ordem de Serviço da Construção de Ponte Rodoviária sobre o Rio Araguaia (Beto Barata/PR) - Beto Barata/PR

Publicado 26/11/2025 18:54

Diferentemente do que alega uma postagem no TikTok, a Ponte de Xambioá, que liga as cidades de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, começou a ser construída em 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — ou seja, a obra não foi completamente realizada no governo Lula (PT). As obras foram concluídas em 2025, e a inauguração da ponte aconteceu em 18 de novembro.



A autorização para início das obras foi assinada ainda em setembro de 2017, no mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB). Com a ponte, a expectativa era de grande melhoria na logística da BR-153, principal rota para o escoamento da produção local, caracterizada principalmente pelas atividades da agropecuária, de mineração e serrarias, conforme comunicado do Governo na época.



No entanto, uma das empresas que disputava a licitação conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) que embargou as obras, que só começaram três anos depois, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) obter decisão favorável para iniciar a construção.



Então, o governo federal anunciou, em abril de 2020, que assinou novamente a ordem de serviço para começar a construção. Meses depois, em agosto de 2020, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, publicou um vídeo no Facebook mostrando as primeiras estacas da ponte sobre o Rio Araguaia. Já em agosto de 2022, dois anos após o início das construções, como o Comprova publicou em verificação anterior, o DNIT informou que a obra estava 70% executada.



O Comprova também consultou registros do navegador Copernicus, plataforma da União Europeia que monitora o planeta por meio de imagens de satélite e sensores. Elas evidenciam que em setembro de 2019, não havia nenhuma estrutura no Rio Araguaia. Já em dezembro de 2022, último mês do governo de Bolsonaro, a ponte estava em estágio avançado de obras.



Uma imagem da Ponte de Xambioá, registrada em julho de 2022 pelo Google Street View, também indica que a construção estava em andamento.



Outros comunicados do governo federal demonstram o progresso da obra durante o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em julho de 2023, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência publicou nota afirmando que as construções estavam 87% concluídas. Já em agosto de 2024, segundo o DNIT, a ponte estava 99% pronta. A inauguração aconteceu no último dia 18 de novembro.



O Comprova tentou contato com o governo federal buscando mais informações sobre a construção da ponte, mas não teve retorno.



Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil em que o conteúdo foi publicado tem 57 mil seguidores e costuma trazer posts favoráveis a Lula e contrários a Bolsonaro e outras figuras da direita brasileira. O autor diz ser nordestino e evangélico e, na descrição de sua página, ele escreve “Eu amo a política mais (sic) odeio a corrupção”.



Em um post com foto de Bolsonaro e os filhos Carlos, Eduardo, Flávio e Renan, ele diz que “eles não trabalham, eles não fazem nada”. Em outro, fala que “a oposição não trabalha” e fica apenas “criticando o governo federal”.



Sobre o post verificado aqui, ele tenta insuflar os seguidores contra Bolsonaro, dizendo que ele não fez nada em seu governo, e a favor de Lula. Na legenda, o autor escreveu “Esse cara é diferenciado, 2026 tmjs (sigla para estamos juntos)”, referindo-se ao presidente e falando em reelegê-lo nas eleições do ano que vem.



Até 25 de novembro, a publicação havia sido compartilhada mais de 22,5 mil vezes e recebido mais de 73,3 mil curtidas. O Comprova tentou entrar em contato com ele, mas não houve resposta até a publicação deste texto.



Por que as pessoas podem ter acreditado

O post recorre ao viés de confirmação, quando torna-se mais fácil a pessoa não duvidar de algo em que ela já acredita. Pessoas que gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro, ao se deparar com um conteúdo que chama o ex-presidente de “imbrochável” e “parasita” e o atual de “presidente de verdade”, têm mais facilidade de não questionar se há desinformação ali. Elas automaticamente aceitam o conteúdo como verdadeiro.



Fontes que consultamos: Comunicados do governo federal, publicação do Tarcísio de Freitas no Facebook, registros de satélite da plataforma Copernicus e o Google Maps.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais, e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Outras checagens sobre o tema: Como informado acima, o Comprova já verificou outro conteúdo sobre a mesma ponte. Post que viralizou sem julho deste ano dizia o contrário do investigado agora: que Jair Bolsonaro teria construído quase que a ponte inteira e Lula não teria feito nada para finalizar a obra. Em 2023, outros conteúdos semelhantes foram checados e o Comprova concluiu ser falso tanto que a obra teria sido embargada pelo governo Lula quanto que estaria paralisada.