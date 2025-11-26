Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado (22)Pablo Porciuncula / AFP
Mesmo presos, Bolsonaro e demais condenados continuam recebendo salários; saiba os valores
Conforme dados públicos, no mês do julgamento que definiu as sentenças, os réus receberam juntos cerca de R$ 200 mil
Mesmo presos, Bolsonaro e demais condenados continuam recebendo salários; saiba os valores
Conforme dados públicos, no mês do julgamento que definiu as sentenças, os réus receberam juntos cerca de R$ 200 mil
STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal
Ministros vão se manifestar sobre proposta de alteração legislativa
Após ligação recusada por Alcolumbre, Messias centra esforços em presidente da CCJ e relator
Rejeição de Alcolumbre ao contato de Messias é tratada como indelicadeza e mais uma prova de que o presidente do Senado trabalha contra a indicação
Tornado que atingiu o Paraná é reclassificado para categoria mais severa
Desastre ambiental com ventos de mais de 330 km/h devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu
Baleia da Avenida Faria Lima vira meme com decoração de Natal; veja antes e depois
Monumento, que pertence ao complexo Birmann 32 e foi apelidado de Baleia 32, foi decorado com uma touca natalina vermelha
São Paulo está entre as 20 melhores cidades do mundo para viver, trabalhar e visitar; veja ranking
Capital paulista está na 18.ª posição da lista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.