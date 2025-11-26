São Paulo avança no ranking 'graças à sua famosa vida noturna agitada e considerada a melhor do mundo' - Unsplash

São Paulo avança no ranking 'graças à sua famosa vida noturna agitada e considerada a melhor do mundo'Unsplash

26/11/2025

A cidade de São Paulo foi eleita uma das 20 melhores do mundo em 2026 para se viver, trabalhar e visitar, segundo relatório da Resonance, consultoria especializada em pesquisas e informações para subsidiar empresas e governos. O levantamento considerou mais de 400 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes e elencou as melhores ao considerar aspectos como prosperidade, cultura, lazer e mídia social.

A capital paulista figurou na 18.ª posição do ranking, com destaques à vida noturna e ao avanço no mercado de investimentos. O Rio de Janeiro ficou no 42.º lugar. São as duas únicas cidades brasileiras na lista.

A cada edição, o relatório World's Best Cities avalia centenas de destinos globais. O objetivo é identificar quais lugares estão influenciando a forma como se vive, trabalha e explora.

O ranking da Resonance considera centenas de fatores, como conectividade aeroportuária, níveis educacionais, cultura, vida noturna e indicadores de mídia social. As análises são combinadas com respostas de mais de 21 mil pessoas em 30 países.

A Resonance, então, classifica as cidades pelo chamado Place Power Score, que considera três pilares: habitabilidade, atratividade e prosperidade.

- Habitabilidade inclui métricas como qualidade do ar, mobilidade, saúde e padrão de vida.

- Atratividade leva em conta métricas como popularidade no Google Trends, número de vídeos no TikTok, vida noturna, museus e outros fatores.

- Prosperidade inclui o número de grandes empresas, produção econômica, ecossistema de negócios, taxa de desemprego e outros indicadores.

Segundo a Resonance, a metodologia foi atualizada para capturar essa renovação urbana. O relatório também passou a integrar dados de plataformas como Weibo e Xiaohongshu, ampliando a cobertura global e incluindo perspectivas locais.

O relatório World's Best Cities é publicado em um momento de retomada do turismo internacional e de mudanças no modo como as pessoas escolhem onde morar, impulsionadas pelo trabalho remoto. Para indivíduos e empresas, os resultados apontam quais destinos estão em expansão e por quais razões.

Noites e restaurantes badalados

"São Paulo está de volta com todo o seu brilho neon, e o momento agora abrange noites badaladas, novos restaurantes, lojas de luxo e um horizonte vibrante", dizem os organizadores.

A capital paulista avança no ranking global das cidades mais amadas "graças à sua famosa vida noturna agitada e considerada a melhor do mundo (Vila Madalena e Baixo Augusta estão sempre lotados), uma enxurrada de posts no Instagram que alcançam o 1.º lugar, mostrando corredores culturais revitalizados, e uma cena gastronômica que permanece entre as 5 melhores do mundo."

A Resonance cita que o retorno do Guia Michelin ao Brasil trouxe de volta ícones como D.O.M., Maní e Evvai, enquanto 2025 traz novos restaurantes comandados por chefs renomados em Pinheiros e Jardins. "As compras também estão entre as 3 melhores do mundo, com a linha de luxo da Oscar Freire expandindo suas lojas principais e os shoppings JK Iguatemi/Cidade Jardim continuando a atrair marcas internacionais."

A publicação cita ainda o dinamismo do que chama de reinvenção urbana. "A revitalização plurianual do Anhembi (nova arena, hotel e centro de convenções modernizados até 2027) fortalece um mercado de eventos já consolidados pela São Paulo Expo. Ao longo do Rio Pinheiros, parques lineares e ciclovias continuam a ser construídos, impulsionando o fluxo de pessoas nos fins de semana para a orla, galerias de arte e casas noturnas."

Faz menção ainda à expansão dos setores de computação em nuvem e fintechs em torno da Faria Lima, sinalizando um "apetite contínuo por investimento estrangeiro direto, com a nova capacidade de data centers surgindo nos últimos anos e florescendo neste exato momento."

Pelo 11.º ano consecutivo, Londres foi considerada a melhor cidade do mundo. A cidade recebeu nota 2 em prosperidade, 2 em atratividade e 3 em habitabilidade. Entre outros destaques, ocupa o 1.º lugar em aeroportos e em grandes empresas. O ranking aponta que Nova York ultrapassou Paris e ficou em segundo lugar, agora seguida pela capital francesa.

As 20 melhores cidades do mundo:

1- Londres, Inglaterra

2- Nova York, EUA

3- Paris, França

4- Tóquio, Japão

5- Madri, Espanha

6- Singapura; Singapura

7- Roma, Itália

8- Dubai, Emirados Árabes Unidos

9- Berlim, Alemanha

10- Barcelona, Espanha

11- Sydney, Austrália

12- Los Angeles, EUA

13- Seul, Coreia do Sul

14- Amsterdã, Países Baixos

15- Xangai, China

16- Pequim, China

17- Toronto, Canadá

18- São Paulo, Brasil

19- Hong Kong, China

20- Istambul, Turquia