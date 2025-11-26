O ex-comandante da Marinha Almir GarnierTânia Rêgo/Agência Brasil
STF mantém prisão de Garnier após audiência de custódia
Garnier e os demais réus do "núcleo crucial"" do plano de golpe passam por audiências de custódia nesta tarde
Enem 2025: Belém, Ananindeua e Marituba terão provas neste domingo
Mudança das datas no Pará ocorreu por causa da COP30
STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu
Deputado foi acusado pelo crime de coação no curso do processo
Moraes manda Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita
Ministro proibiu ex-presidente e visitantes de usar o telefone
Augusto Heleno diz ao Exército que foi diagnosticado com Alzheimer em 2018
Aos 78 anos, general foi condenado a 21 anos de pena em regime inicial fechado
Lula acredita que prisão de Jair Bolsonaro foi 'lição de democracia'
Ex-presidente já começou a cumprir pena pela tentativa de golpe
