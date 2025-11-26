Por ser militar, Augusto Heleno tem a prerrogativa de cumprir a pena em uma instalação do ExércitoArquivo/Agência Brasil
Augusto Heleno diz ao Exército que foi diagnosticado com Alzheimer em 2018
Aos 78 anos, general foi condenado a 21 anos de pena em regime inicial fechado
Augusto Heleno diz ao Exército que foi diagnosticado com Alzheimer em 2018
Aos 78 anos, general foi condenado a 21 anos de pena em regime inicial fechado
Lula acredita que prisão de Jair Bolsonaro foi 'lição de democracia'
Ex-presidente já começou a cumprir pena pela tentativa de golpe
CPI do Crime Organizado chama militares e convoca chefe da Meta
Comissão do Senado aprova 38 requerimentos
Declarações do ministro Alexandre Silveira provocam revolta entre funcionários da Eletronuclear
Sindicato questiona ritmo nas obras da Usina de Angra 3 e atuação de diretor que enfrenta denúncia de racismo
Moraes autoriza nova visita de Michelle a Bolsonaro por meia hora
Ministro autorizou ex-primeira dama a encontrar ex-presidente na quinta-feira, entre 9 e 11 horas
'Não tenho dúvida, nós vamos tirar o Brasil do PT', diz Tarcísio
Governador afirmou existir um 'grande respeito' pela liderança construída por Bolsonaro ao longo dos últimos anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.