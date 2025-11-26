Michelle esteve com o marido na tarde do último domingo - AFP

Publicado 26/11/2025 13:25

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira a receber autorização para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na sede da Polícia Federal, em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decretar a execução da condenação dele no processo da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes autorizou Michelle a fazer a visita na quinta-feira, 27, entre 9 e 11 horas.

Uma visita do vereador Jair Renan, filho do ex-presidente, já estava agendada para o mesmo dia. Eles não podem entrar juntos. Cada um terá 30 minutos com Bolsonaro. Será a segunda visita de Michelle ao ex-presidente na PF. Ela esteve com o marido na tarde do último domingo, 23.

O ex-presidente foi preso preventivamente no sábado, 22, após tentar abrir a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Nesta terça, 25, a Primeira Turma do STF decidiu que ele mantê-lo preso para começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses pelo plano de golpe.

As visitas precisam ser autorizadas previamente por Moraes, relator do processo. Apenas os advogados com procuração têm acesso livre à carceragem da PF.