Michelle esteve com o marido na tarde do último domingoAFP
Moraes autoriza nova visita de Michelle a Bolsonaro por meia hora
Ministro autorizou ex-primeira dama a encontrar ex-presidente na quinta-feira, entre 9 e 11 horas
'Não tenho dúvida, nós vamos tirar o Brasil do PT', diz Tarcísio
Governador afirmou existir um 'grande respeito' pela liderança construída por Bolsonaro ao longo dos últimos anos
Insatisfeitos com governo Lula, Motta e Alcolumbre não vão à sanção do IR no Planalto
Discordâncias sobre o PL Antifacção e a indicação de Messias para o STF motivaram a crise entre os Poderes
Trisal é preso por torturar e manter adolescente em cárcere privado em Goiânia
Vítima conseguiu fugir pulando muro da casa; mãe está entre os detidos, e jovem apresentava sinais de desnutrição
CAE do Senado adia votação de projeto sobre taxação de bets e fintechs
Medida ocorre em meio a negociações sobre alíquotas e ao impasse com a Câmara
Paçoca com cocô de rato! Polícia identifica fábrica clandestina de doces em SP
Ação foi conduzida por equipes do 9º Distrito Policial; homem foi preso
