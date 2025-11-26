Foram encontrados produtos como paçoca e pé de moleque sendo fabricados em condições extremamente insalubres - Divulgação / Polícia Civil

Foram encontrados produtos como paçoca e pé de moleque sendo fabricados em condições extremamente insalubresDivulgação / Polícia Civil

Publicado 26/11/2025 11:43 | Atualizado 26/11/2025 16:12

A Polícia Civil identificou, nesta terça-feira (25), uma fábrica clandestina de doces em Campinas, no interior de São Paulo. No local, os agentes encontraram produtos como paçoca e pé de moleque sendo fabricados em condições extremamente insalubres, incluindo a presença de fezes de rato. Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante.

Equipes do 9º Distrito Policial conduziram a ação. Segundo o delegado Sandro Jonasson, titular da unidade, as investigações tiveram início há cerca de duas semanas, após surgir a suspeita de que o local funcionava como depósito de carga roubada, informou ao "Metrópoles".

Nesta terça-feira (25), uma van foi flagrada descarregando materiais no local, o que motivou a abordagem policial. Ao entrarem no imóvel, os agentes encontraram uma estrutura utilizada para a fabricação de doces à base de amendoim.

"O local era absolutamente insalubre, sujo, totalmente inapropriado para manipulação de alimentos. Fezes de roedores foram localizadas no mesmo lugar onde os gêneros alimentícios eram manipulados, fabricados, envasados e, posteriormente, colocados à venda, colocando em risco a saúde de consumidores inocentes", afirmou o delegado.

Durante a abordagem, um homem acabou preso em flagrante pelos crimes contra a saúde pública e contra as relações de consumo. A audiência de custódia está marcada para esta quarta-feira (26). As investigações continuam para identificar os compradores dos doces produzidos clandestinamente. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial de Campinas como falsificação, corrupção e adulteração de produtos alimentícios. Produtos impróprios e materiais utilizados na fabricação foram apreendidos.