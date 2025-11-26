Foram encontrados produtos como paçoca e pé de moleque sendo fabricados em condições extremamente insalubresDivulgação / Polícia Civil
Paçoca com cocô de rato! Polícia identifica fábrica clandestina de doces em SP
Ação foi conduzida por equipes do 9º Distrito Policial; homem foi preso
Enem 2025: Belém, Ananindeua e Marituba terão provas neste domingo
Mudança das datas no Pará ocorreu por causa da COP30
STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu
Deputado foi acusado pelo crime de coação no curso do processo
Moraes manda Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita
Ministro proibiu ex-presidente e visitantes de usar o telefone
Augusto Heleno diz ao Exército que foi diagnosticado com Alzheimer em 2018
Aos 78 anos, general foi condenado a 21 anos de pena em regime inicial fechado
Lula acredita que prisão de Jair Bolsonaro foi 'lição de democracia'
Ex-presidente já começou a cumprir pena pela tentativa de golpe
CPI do Crime Organizado chama militares e convoca chefe da Meta
Comissão do Senado aprova 38 requerimentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.