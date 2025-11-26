Instituto Butantan irá produzir vacinas de dose única contra a dengue - Pixabay

Publicado 26/11/2025 11:19 | Atualizado 26/11/2025 13:34

O Brasil passará a ter disponível a primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) terminou a a avaliação técnica da Butantan-DV.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante um evento em São Paulo, no fim da manhã desta quarta-feira (26).

Essa assinatura do termo é a última etapa que faltava para o registro da vacina. Trata-se de um requisito de obrigações que o Butantan precisa assumir para que siga o registro.

Padilha, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ressaltou a qualidade da vacina contra a dengue.

"Sabemos já dos dados publicados, sabemos da segurança dessa vacina. Estamos falando de um hat-trick: é uma vacina 100% brasileira, tem capacidade de proteção ampla e é uma dose apenas".

O imunizante será incorporado ao Plano Nacional de Imunizações (PNI). De acordo com o governo, o ministério apresentará a novidade já nesta quinta-feira (27) à Comissão Tripartite, formada por secretários estaduais e municipais de saúde, bem como a estratégia de incorporação.

"Queremos começar a utilização dessa vacina no começo do calendário vacinal de 2026", revelou o ministro.



Segundo o Butantan, já há 1 milhão de unidades da vacina contra a dengue prontas para distribuição. Este é o primeiro imunizante no mundo de apenas uma dose. A estimativa do instituto é ter disponível mais de 30 milhões de doses em meados de 2026.