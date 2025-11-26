Menina foi encaminhada ao Hospital Estadual da Mulher (Hemu) e ao IML para realização de examesReprodução / Google Street View
Trisal é preso por torturar e manter adolescente em cárcere privado em Goiânia
Vítima conseguiu fugir pulando muro da casa; mãe está entre os detidos, e jovem apresentava sinais de desnutrição
Trisal é preso por torturar e manter adolescente em cárcere privado em Goiânia
Vítima conseguiu fugir pulando muro da casa; mãe está entre os detidos, e jovem apresentava sinais de desnutrição
CAE do Senado adia votação de projeto sobre taxação de bets e fintechs
Medida ocorre em meio a negociações sobre alíquotas e ao impasse com a Câmara
Paçoca com cocô de rato! Polícia identifica fábrica clandestina de doces em SP
Ação foi conduzida por equipes do 9º Distrito Policial; homem foi preso
Brasil terá primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo
Imunizante será produzido pelo Instituto Butantan
Presidente do Inep diz que memorização de questões do Enem não altera 'nenhum resultado'
Órgão responsável pela prova anulou somente três das oito apresentadas por um estudante e quase idênticas às que caíram no exame
Homem é golpeado com tesoura pela companheira e vai trabalhar sem receber atendimento médico
Mulher confessou o crime; objeto usado nas agressões não foi encontrado pela polícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.