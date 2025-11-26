Menina foi encaminhada ao Hospital Estadual da Mulher (Hemu) e ao IML para realização de exames - Reprodução / Google Street View

Publicado 26/11/2025 12:44

Um trisal foi preso em flagrante por manter uma adolescente, de 16 anos, sob tortura e em cárcere privado, em Goiânia. A jovem, que apresentava sinais de desnutrição e diversos ferimentos pelo corpo, conseguiu escapar após pular o muro da residência.

Uma das envolvidas no crime é a própria mãe da adolescente. Após conseguir fugir, na última sexta-feira (21), a jovem procurou ajuda do pai, que mora próximo ao Distrito Federal. Ela contou que era mantida em uma lavanderia nos fundos da residência. As investigações apontam que a menina foi agredida com fios de energia, pedaços de madeira e chegou a ser queimada por cigarro.

O pai da adolescente foi até Goiânia após ser acionado pela filha. Ele afirmou que não tinha contato com a jovem desde a separação da mãe e que todas as tentativas de reaproximação foram impedidas pela ex-companheira.

A menina foi encaminhada ao Hospital Estadual da Mulher (Hemu) e ao Instituto Médico-Legal (IML) para realização de exames. O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem).