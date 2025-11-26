Vítima chegou a dar entrada na UBS Amendoeiras, mas precisou ser transferida para a UPA IndustrialReprodução / Google Street View
Homem é golpeado com tesoura pela companheira e vai trabalhar sem receber atendimento médico
Mulher confessou o crime; objeto usado nas agressões não foi encontrado pela polícia
Bolsonaro passa por nova audiência de custódia; Saiba os próximos passos da ação penal da trama golpista
STF reconheceu fim do processo, sem possibilidade de novos recursos
Vídeo! Homem invade bar com motosserra após discussão por cadeira em SP
Armado com ferramenta, suspeito ameaçou clientes e causou pânico no local; ele foi identificado e ouvido pela polícia, mas acabou liberado
Brasil desperdiça 6 mil piscinas de água tratada por dia, diz estudo
Desperdício representa 40,31% da produção
Mulher sofre AVC durante aula de spinning e morre em academia do Ceará
Aos 54 anos, Áurea Maria Lima passou mal durante a atividade física; ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu
