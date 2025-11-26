Vítima chegou a dar entrada na UBS Amendoeiras, mas precisou ser transferida para a UPA Industrial - Reprodução / Google Street View

Publicado 26/11/2025 10:48

Um homem, de 57 anos, foi ferido, nesta terça-feira (25), pela companheira, de 46 anos, com golpes de tesoura no Bairro Parque São João, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após a agressão, a vítima ainda foi trabalhar antes de receber atendimento médico.

O homem chegou a dar entrada na UBS Amendoeiras e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a UPA Industrial. Ele contou que estava deitado quando foi surpreendido pela companheira, que teria passado a noite consumindo cocaína e bebida alcoólica. Ela começou a gritar e a ameaçou matá-lo. Em seguida, desferiu vários golpes de tesoura enquanto ele ainda estava deitado.

Os militares foram até o local, onde encontraram a mulher, que permitiu a entrada dos agentes e confessou o crime. A tesoura usada nas agressões não foi localizada.

A vítima foi atingida na perna esquerda, na mão direita e no rosto. Após a agressão, o homem ainda foi para o trabalho. O patrão percebeu seu estado e o encaminhou para atendimento médico. A suspeita foi presa e levada para a Delegacia da Polícia Civil.

